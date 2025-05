Avtoserviserji prijavili Triglav, ta odgovarja: Navedbe so netočne 24ur.com Avtoserviserji, združeni v Slovensko društvo avtostroke (SDA), so Javni agenciji RS za varstvo konkurence (AVK) prijavili Zavarovalnico Triglav zaradi sumov zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Trdijo, da so urne postavke za ličarska in kleparska dela, ki jim jih priznava zavarovalnica, nevzdržne. Zavarovalnica vse obtožbe zanika.

