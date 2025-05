Foto in video: Srbski študenti pritekli v Bruselj Svet 24 Srbski študenti, ki so se 25. aprila podali na štafetni ultramaraton proti Bruslju, da bi Evropsko unijo opozorili na razmere v Srbiji, so danes prispeli na cilj. Na sprejemu v bližini institucij EU jih je pričakalo nekaj sto ljudi, med njimi nekaj evroposlancev.

