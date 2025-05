Milena Zupančič: "Mislim, da ljudje ne morejo ves čas prenašati samo sami sebe" RTV Slovenija "Če odpreš vprašanja na odru in je med tridesetimi recimo ena oseba, ki začne o tem razmišljati in se drugače obnašati, je to že velika stvar," je v oddaji Marcel povedala igralka Milena Zupančič.

Sorodno