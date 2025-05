Kamniški policisti so v preteklem tednu obravnavali več različnih dogodkov, med drugim poškodovanje temeljnega kamna OŠ Frana Albrehta, tatvino denarnice in mobilnega telefona, nadlegovanje bivšega partnerja, poskus vloma v vozilo, prometne nesreče, zatajitve gotovine na bankomatu, tatvine parfumov in torbice, požar osebnega vozila, nevarno vožnjo ter druge primere. Policisti so bili prav tako pos ...