15 izvajalcev, 10 mest v finalu: komu bo uspelo? RTV Slovenija Zvečer se bo v Baslu odvilo prvo veliko dejanje letošnje Evrovizije. Za finale se bo potegovalo 15 izvajalcev, med njimi tudi Klemen Slakonja, ki bo s skladbo How Much Time Do We Have Left na oder stopil tretji.

