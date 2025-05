Primož Roglič upa, da bo mirno Sportal Kolesarji na Dirki po Italiji so se preselili na Apeninski polotok, potem ko so prve tri odpeljali v Albaniji. Po dnevu premora je danes čas za nadaljevanje tritedenske kolesarske pentlje, pred kolesarji pa je šprinterska etapa. Kandidati za skupno zmago, prvi med njimi Primož Roglič, bodo do petka predvsem iskali načine, da se izognejo težavam na cesti. Start etape bo ob 12.55.

Sorodno