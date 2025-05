Carolina še tretjič ugnala Washington, Edmonton do tretje zmage proti Vegasu 24ur.com Hokejisti moštev Carolina Hurricanes na vzhodu in Edmonton Oilers na zahodu so le še zmago oddaljeni od boja za naslov v konferenčnem finalu. V končnici severnoameriške lige NHL sta obe ekipi v polfinalu povedli s 3:1 v zmagah.

