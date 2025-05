Vlomilci spet navalili v cerkve, tudi pri dveh znanih župnikih Demokracija Piše: C. R. Celjska policijska uprava je sporočila, da je včeraj obravnavala vlome v tri cerkve in sicer v Šentjurju, na Frankolovem in v Dolu pod Gojko, sicer blizu Frankolovega. V Šentjurju sicer deluje znani župnik Mitja Markovič, v Frankolovem pa p. Branko Cestnik. V vseh treh primerih je storilec ukradel gotovino, iz cerkve v Šentjurju še dve mešalni mizi, torej opremo za ozvočenje. Povsod ...

Sorodno





Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Klemen Boštjančič

Robert Golob

Klemen Slakonja