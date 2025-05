Trump izpolnil obljube demokratov: Cene predpisanih zdravil do 80 odstotkov nižje! Nova24TV Ameriški minister Kennedy Jr. je na tiskovni konferenci pohvalil predsednika Trumpa za izvršni ukaz, ki bo znižal cene zdravil na recept. Cene predpisanih zdravil naj bi bile nižje za 30–80 odstotkov. Gre za zgodovinski udarec za farmacevtsko oligarhijo in izjemno pridobitev za malega človeka, ki je demokratom ni uspelo uresničiti kljub sladkim obljubam. Ameriški minister za zdravje in social ...

