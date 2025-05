Sarkozyju odstranili elektronsko sledilno zapestnico RTV Slovenija Nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju so odstranili elektronsko sledilno napravo, ki jo je nosil na gležnju, je sporočilo pariško tožilstvo. Napravo so mu namestili v februarju po obsodbi zaradi podkupovanja in nedovoljenega trgovanja.

