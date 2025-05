Primer umrle Danke: Sodišče zahteva dopolnitev preiskave in ponovno zaslišanje mame Dnevnik V primeru smrti dveletne Danke Ilić je prizivno sodišče odredilo dopolnitev preiskave. Doslej zbrani dokazi in izjave vpletenih po mnenju sodnikov vsebujejo številne nejasnosti, zato so zahtevali podrobnejšo rekonstrukcijo dogodka in ponovno

