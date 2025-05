"Izrecno se ograjujemo od cirkusa z imenom Albert Riera, v katerem je on sam največji klovn" RTV Slovenija Nogometaši Celja so v sredo osvojili Pokal Pivovarna Union, ko so v Stožicah premagali Koper s 4:0. Tekmo so zaznamovali tudi incidenti na in ob igrišču. Dogodek je obsodilo Društvo novinarjev Slovenije. Iz obeh taborov so medijem poslali opravičilo.

Sorodno