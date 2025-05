Slovenija nadgrajuje pomoč BiH, kriminalistična oprema za vojaško policijo Lokalec.si Vlada je na včerajšnji seji odločila, da Bosni in Hercegovini (BiH) priskoči na pomoč z novo pošiljko – tokrat v obliki kriminalistične opreme za vojaško policijo. Slovenija že nekaj časa aktivno sodeluje pri krepitvi obrambnih zmogljivosti BiH znotraj Natovega paketa, zdaj pa svojo vlogo vodilne države v projektu še nadgrajuje. Kot so sporočili po seji, bo Slovenija projekt v celoti financirala i ...

Sorodno





Omenjeni Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Primož Roglič

Borut Sajovic