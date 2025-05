“40 let dela je dovolj! Slovenski delavec ob upokojitvi je vse prevečkrat zgaran, iztrošen, bolan in še z nizko pokojnino,” je izpostavil Damjan Volf, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije. Predstavniki delavcev iz sindikatov in civilnodružbenih organizacij so zgroženi nad predlagano novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki prinaša škodljive spremembe za upokojence. ...