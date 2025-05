Huawei je na predstavitvi inovativnih izdelkov pod sloganom »Fashion Next« napovedal serijo inovativnih izdelkov in pionirskih tehnologij. S kombinacijo najnovejših tehnoloških inovacij ter edinstvenega razumevanja mode in estetike z njimi napovedujejo pametnejšo in stilsko vizijo prihodnosti.



Več na Ekipa.si