Mrtvo pijan in brez vozniške povzročil nesrečo, nato pa pobegnil Dnevnik Malo pred poldnevom je 39-letni voznik na avtocestnem postajališču trčil v tovornjak in pobegnil. Policisti so ga ujeli in ugotovili, da je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. V krvi je imel 2,8 promila. Plačati bo moral 2.320

