Leon XIV. sprejel diplomatski zbor Radio Ognjišče Papež Leon XIV. je dopoldne v avdienco sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. V središču njegovega nagovora so bile tri besede: mir, pravičnost in resnica. Označil jih je za stebre misijonarske dejavnosti Cerkve in temelje diplomatskega prizadevanja Svetega sedeža.



