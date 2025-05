Prijeta združba tihotapcev ljudi iz BiH v Italijo, svoje žrtve pa so tudi mučili in izsiljevali RTV Slovenija Slovenski in italijanski kriminalisti so v skupni prijeli več osumljencev, ki so tihotapili ljudi iz BiH, preko Hrvaške in Slovenije v Italijo. Nekatere so nato ugrabili, jih mučili, to posneli in nato od njihovih družin zahtevali odkupnino.

