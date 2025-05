Med naj prostovoljci tudi animatorji in mladi kmetje Družina

V Predsedniški palači v Ljubljani je potekala zaključna prireditev natečaja Prostovoljec leta 2024, na kateri so v Mladinskem svetu Slovenije (MSS) podelili priznanja izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. V natečaj je letos prispelo 119 prijav, 18 za projekte in 101 za posameznike.

