Dinamičen teden Športnih iger mladih v Piranu, Kočevju, Mariboru Primorske novice V tednu pred uradnim odprtjem druge sezone slovenskih Plazma Športnih iger mladih se je po vsej Sloveniji odvijal pravi praznik športa za najmlajše. Med Puconci in Piranom so se vrstili športni dnevi, nogometni in teniški turnirji, tekmovanja v atletiki ter priljubljeni igri med dvema ognjema - vse v duhu gibanja, fair playa in povezovanja otrok iz različnih regij.

