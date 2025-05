Vzrok za onesnaženje vode v Maxiju po enem mesecu še vedno uganka 24ur.com 15. aprila so v veleblagovnici Maximarket v Ljubljani med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Med okuženimi so bili tudi nekateri poslanci in zaposleni v bližnjih ustanovah. Kljub preiskavi in številnim analizam, pa vzroka okužbe internega vodovoda tudi mesec dni po dogodku še niso odkrili.

