Infantino razjezil predstavnike Uefe s Čeferinom na čelu, tako da so protestno zapustili oder RTV Slovenija Kongres Mednarodne nogometne zveze v Paragvaju se je začel s protestom predstavnikov Evropske nogometne zveze. Ti so zaradi obnašanja predsednika Fife Giannija Infantina po premoru skupaj zapustili oder in za njih rezervirane sedeže.

Sorodno