Trumpovim davčnim olajšavam so se uprli tudi nekateri republikanci RTV Slovenija Trumpov predlog proračuna in davčnih olajšav ni prestal obravnave v proračunskem odboru predstavniškega doma. Predlog, ki so ga na željo predsednika poimenovali Velik in čudovit zakon, je poleg demokratov zavrnilo tudi pet republikancev.

