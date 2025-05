Več denarja in posluha za rejnike Dnevnik Jasnejša pooblastila glede otrokove zdravstvene obravnave, višje plačilo za delo in brezplačna pravna pomoč. To so ključne novosti v rejniški dejavnosti, ki naj bi v praksi zaživele novembra. V Rejniškem društvu Slovenije so si zanje prizadevali tri