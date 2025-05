Aleksej Nikolić v pravem trenutku odigral tekmo kariere RTV Slovenija V zelo dobrem vzdušju, z izjemno borbenostjo in sijajnim Aleksejem Nikolićem je košarkarjem Cedevite Olimpije uspelo odvzeti še en veliki skalp. S prestižno zmago nad Dubajem so podaljšali jadransko sezono in ohranili možnosti za polfinale.

Sorodno