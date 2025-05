Piše: dr. Vinko Gorenak Se še spomnite pompoznega prihoda skupine hudo ranjenih otrok iz Gaze, ki so v Slovenijo prišli konec lanskega leta v režiji zunanje ministrice Tanje Fajon, ki ji je menda pri tem pomagal kar nekdanji predsednik države Danilo Türk z neko dobrodelno organizacijo, ki jo vodi. Kot vemo, so nekateri otroci že imeli brke, a pustimo to, uradno so bili otroci. Poslanec Državnega z ...