Mariborski vaterpolisti po 11 letih znova državni prvaki RTV Slovenija Vaterpolisti mariborskega Branika so drugič postali državni prvaki. Na četrti tekmi finala so v domačem Pristanu premagali Ljubljano Slovan z 12:11 in dobili serijo s 3:1 v zmagah. Odločilni gol je dobri dve minuti pred koncem dosegel Miha Šantak.

