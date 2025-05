Priljubljeno kopališče ni več varno: kopanje odslej prepovedano SiOL.net Priljubljeno območje za kopanje in skakanje v vodo na območju Pen pod Hudičevo brvjo na Poljanski Sori v Škofji Loki ni varno in ni primerno za kopanje, je pokazal pregled, ki so ga na pobudo Civilne zaščite Škofja Loka v začetku tega meseca opravili škofjeloški prostovoljni gasilci. Nevarnost predstavljata premajhna globina in vejevje.

