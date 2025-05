“Izmišljene zgodbe, ki jih je s pomočjo POP TV posredoval Samo Feštajn, so škodile mojemu ugledu. In ne samo mojemu. Škodile so celotni dejavnosti, ki jo razen Sama Feštajna drugi slovenski izvajalci zagotavljamo s trdim in odgovornim delom. Vtis, da gre za mafijske posle, je krivičen in zdaj je tudi na podlagi pravnomočne sodbe sodišča jasno, da je bila zgodba povsem izmišljena,” je v odzivu ...