»Če nikdar ne izvedeš simulacijske vaje, nikoli ne boš vedel, kje bi se v primeru resnične nevarnosti lahko zataknilo,« je bilo slišati po zaključku čezmejne vaje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jo imenovali Množična nesreča Socerb 2025 in je potekala danes v jutranjih urah v okolici socerbskega gradu. Tu se je že ob zori zbralo več kot 250 udeležencev. Na kraj so prispela gasil ...