Kitajski superračunalnik v vesolju, poljske rakete in Andromeda nad Triglavom RTV Slovenija Kitajska je začela postavljati namensko satelitsko konstelacijo za računalništvo v vesolju, Slovenija bo na področju vesolja sodelovala z Alžirijo, ZDA bi kupovale helij-3 z Lune . . . To in še več v 202. Vesoljskem tedniku.