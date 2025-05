V torek zvečer je policija v Šiški prejela obvestilo o nujnem primeru zadušitve štiriletnega dečka. Na kraj so prispeli policisti in reševalci, ki so mu nudili prvo pomoč, nato pa je bil prepeljan v bolnišnico. Kljub prizadevanjem je naslednji dan zaradi posledic zadušitve umrl. Po poročanju medijev je šlo za dečka iz Bosne in Hercegovine, ki je živel v Sloveniji z očetom in teto, poroča žurnal. O ...