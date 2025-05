Mediji v glavnem prezrli slovesnost ob dnevu spomina na žrtve revolucije Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) “Golobova vlada je ukinila narodni dan spomina na žrtve komunizma, a nihče ne more ukiniti spomina na mnoge nečloveško mučene in kruto pomorjene,” je ob praznovanju na Trgu Jožeta Pučnika v Ljubljani sporočila poslanska skupina SDS. V petek, 16. maja, na predvečer predlani ukinjenega narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, so se ob 21. uri na Trgu ...

Sorodno

































Omenjeni Jože Pučnik

Ljubljana

SDS

Zoran Janković Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Vlado Dimovski

Klemen Slakonja

Saša Arsenovič