Piše: Vančo K. Tegov Ob tem jubilejnem in pomembnem času za našo državo, samostojno Slovenijo, je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ter ob 35. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) danes pripravilo slovesnost z mašo za domovino in odkritjem obeležja v spomin na vizualno opazovalno postajo, ki je na Paškem Kozjaku v času od 24. junija do 24. septembra 1991 nadzorovala ...