DeSUS in Dobra država sta se združili v Stranko generacij 24ur.com Stranki DeSUS in Dobra država sta se na kongresu združili v Stranko generacij. Vodil jo bo Vlado Dimovski, ki je dejal, da so začeli novo poglavje v slovenski politični zgodovini. Po njegovih besedah so se združili z vizijo, da povežejo generacije med seboj, saj zavzemanje samo za pravice ene od generacij ni dovolj.

