Aldo Zubin: Bojimo se medvedov, uničili nas bodo klopi RTV Slovenija Ob občinskem prazniku Mestne občine Koper so nagradili predanega prostovoljca in predsednika Obalnega planinskega društva Alda Zubina. "En sam človek ne more narediti ničesar," je ob tem poudaril nagrajenec.

Sorodno