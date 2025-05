Festival Gibanja Svoboda je minil v znamenju hujskanja proti privatnemu kapitalu in desničarjem, natančneje v znamenju socialistične demagogije. Premier Golob je celo dejal, da ne zaznamujejo izteka mandata, ampak začetek novega “veličastnega poglavja, v katerem bodo gradili prihodnost”. “Želim si, da vsak dan znova in vztrajno gradimo našo skupnost naslednjih 12 mesecev in naslednja štiri let ...