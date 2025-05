Napadalec, ki je skoraj oslepil Salmana Rushdieja, obsojen na najvišjo možno kazen Nova24TV Ameriško sodišče je v petek 27-letnemu Hadiju Matarju iz zvezne države New Jersey izreklo najvišjo kazen – 25 let zapora – zaradi brutalnega napada z nožem na svetovno znanega pisatelja Salmana Rushdieja avgusta 2022. Matarja so februarja obsodili za krivega poskusa umora druge stopnje, potem ko je Rushdieja med literarnim dogodkom v umetniškem centru v zvezni državi New York večkrat zabodel – v g ...

