V živo: Primož Roglič po padcu in predrti gumi izgublja čas proti Juanu Ayusu Sportal Na Dirki po Italiji se kolesarji danes merijo na nepredvidljivi deveti etapi, v kateri se bodo vozili po makadamskih odsekih v okolici Siene, ki jih je proslavila spomladanska italijanska klasika Strade Bianche. Kolesarje čaka 181 kilometrov od Gubbia do Siene po toskanskih gričih in 2.500 višinskih metrov ter pet zahtevnih makadamskih odsekov. Začelo se je ob 13. uri, v cilju kolesarje pričakujejo enkrat po 17. uri.

