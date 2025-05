Vsi Slovenci v izločilne boje kajakaškega krosa, najboljša Eva Alina Hočevar Sportal Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v Parizu se danes merijo v kajakaškem krosu. V vožnji na čas, ki je obenem tudi kvalifikacijska vožnja za izločilne boje in po kateri po novem delijo tudi odličja, so vsi Slovenci napredovali med najboljših 32, najboljši rezultat med njimi je zabeležila Eva Alina Hočevar, bila je 15.

