Nedeljsko popoldne obarvalo radarsko sliko in nebo 24ur.com Nedeljsko popoldne po večini države spremlja spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, ki povzročajo tudi težave na cestah. Med Postojno in Razdrtim je poleg dežja padala celo sodra, Prometno-informacijski center je voznike pozval, naj vožnjo prilagodijo vožnjo razmeram na cesti. Bralci so nam poslali tudi nekaj podob vremensko pestrega dneva.

