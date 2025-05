Izrael začenja obsežno kopensko operacijo v Gazi Primorske novice Izrael je danes začel obsežno kopensko operacijo v Gazi, katere cilj je poraz palestinskega gibanja Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot so sporočili iz vojske, so tako aktivne kot rezervne enote "začele obsežne kopenske operacije po celotnem severnem in južnem delu Gaze".

