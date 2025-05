Ajax zapravil prednost devetih točk, PSV ubranil naslov 24ur.com Nogometaši PSV Eindhovna so osvojili 26. naslov nizozemskega prvaka. V zadnjem krogu so na gostovanju premagali Sparto iz Rotterdama s 3:1 in tako ubranili naslov.

Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Blaž Gregorc

Janez Janša

Robert Sabolič