Maribor potrdil drugo mesto, boj za dodatne kvalifikacije ostaja odprt Sportal Nogometaši Olimpije so z gladkih 5:0 odpravili Radomlje in si zagotovili neulovljivo prednost pred najbližjim zasledovalcem Mariborom, ki je na nedeljskem derbiju 37. kroga remiziral s Koprom z 1:1, ter osvojili osmi naslov državnih prvakov. Spopad za šesto mesto med Primorjem in Muro je z 2:0 pripadel prvim. Odgovora na vprašanje, kdo bo izpadel v drugo ligo, v tem krogu še nismo dobili. Domžale ...

Sorodno





Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Blaž Gregorc

Janez Janša

Robert Sabolič