Oklahoma za mesto v konferenčnem finalu razbila Denver 24ur.com Oklahoma je na sedmi tekmi drugega kroga končnice proti Denverju pred domačimi navijači slavila s 125:93 in prišla do zadnje polfinalne vstopnice. Zdaj jih čaka serija z Minnesoto, ki je v prvem krogu končnice izločila Luka Dončića in soigralce, nato pa brez težav pometla še z Golden State Warriorsi.

