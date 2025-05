Oklahoma se je silovito znesla nad nemočnim Denverjem Sportal V ligi NBA je danes postal znan še drugi finalist zahodne konference. To so postali košarkarji Oklahome City Thunder, ki so na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala s kar 125:93 nadigrali Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki je znova obsedel na klopi. Denverju ni pomagalo niti dejstvo, da je kljub poškodbi zobe stisnil pomemben člen ekipe Aaron Gordon. Oklahoma se bo v konferenčnem finalu po...

