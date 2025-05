Poostren nadzor nad kolesarji Lokalec.si Agencija za varnost prometa (AVP) od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, namenjeno izboljšanju varnosti kolesarjev, e-kolesarjev in uporabnikov e-skirojev. Policisti bodo izvajali poostren nadzor. Ob tem vse pozivajo k upoštevanju hitrosti in prometnih predpisov, zlasti v mešanem prometu in na območjih s pešci. Uporaba koles s pomožnim električnim motorjem oz. e- ...

