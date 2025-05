Domžale in Bravo remizirali v predzadnjem krogu domžalec.si Nogometaši Domžal in Brava so se v 35., predzadnjem krogu Prve lige Telemach razšli brez zmagovalca. V Športnem parku Domžale se je obračun končal z izidom 2:2 (0:1). DOMŽALE – BRAVO BIG BANG 2:2 (0:1)

Športni park Domžale, sodniki: Bubek, Kordež, Brezar.

Strelci: 0:1 Poplatnik (3.), 1:1 Šturm (50./11 m), 2:1 Šturm (60.), 2:2 N’Guessan (74.).

Domžale: Štubljar, Vujčić, Rantuša Lampreht, Milić, Kam ...

