Trumpova turneja po Bližnjem vzhodu prinesla več kot dva trilijona dolarjev investicij Nova24TV Ameriški predsednik Donald Trump je med svojo nedavno turnejo po Bližnjem vzhodu sklenil številne investicijske dogovore s Savdsko Arabijo, Katarjem in Združenimi arabskimi emirati (ZAE), skupno vredne več kot dva trilijona dolarjev. Ti dogovori vključujejo projekte na področjih obrambe, letalstva in umetne inteligence (UI). Arabske države so vsaka na svoj način prispevale k trilijonskim pogod ...

Sorodno