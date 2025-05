Športne igre mladih: Čeferin, Golob in Modrić pozvali otroke na zrak 24ur.com Na Trgu republike v Ljubljani so danes nekaj pred poldnevom slovesno odprli letošnje regionalne športne igre za mlade Plazma, ki so se ga udeležili tudi nekateri najvidnejši slovenski politiki, na čelu s predsednikom vlade Robertom Golobom. Na dogodku je bil prisoten tudi prvi mož Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin.

